Analista por Chadwick: Piñera a demostrado que ante casos que minan su prestigio toma decisiones

El analista político Marco Moreno explicó que se pueden configurar la figura de "notable abandono de deberes" para acusar constitucionalmente al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego que este declarara que una interferencia en la comunicación le impidió escuchar cuando le informaron que Camilo Catrillanca no estaba armada cuando fue asesinado por personal de Carabineros.

"El vicepresidente de la Repúblicas (en esa condición fue la primera declaración de Chadwick sobre el crimen contra el comunero mapuche) no puede decir que la interferencia me impidió escuchar lo que me estaba diciendo. Lo llamo de nuevo, le mando un whatsapp, le mando un correo", dijo Moreno en ADN Hoy.

"En el momento que él declara esto era vicepresidente de la República, y agrava todavía más esto", agregó.



Marco Moreno

El experto afirmó que la presión contra Chadwick significa un problema grave para el gobierno de Sebastián Piñera, porque "la estructura política" de su administración descansa en él. "Por eso es tan complejo que él tenga esta dificultad", dijo.

"Chadwick es mucho más político y se va a dar cuenta que es insostenible para él mantenerse en el cargo, si esto aumenta”, agregó.

Y, además, dijo Moreno, "el presidente Piñera ha demostrado que, en situaciones complejas que empiezan a minar su prestigio como autoridad pública, toma decisiones".