Ampuero y crisis en Venezuela: 'Migrantes pueden llegar a 8 millones, tenemos que estar advertidos'

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, volvió a respaldar la posición que ha asumido el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera en relación a la crisis en Venezuela.

En conversación con ADN Hoy, el canciller aseguró que "la inmensa mayoría de los chilenos, está demostrado por las encuestas, están por apoyar en Venezuela una alternativa democrática. Hay una sintonía extraordinaria con lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera".

En ese sentido, señaló que las críticas emanadas desde la oposición "se hacen desde una postura muy mezquina, se confunden las cosas, se plantea que el Gobierno estaría intentando traer este asunto, la gran tragedia del pueblo venezolano, a Chile".

"Lo que está haciendo Chile en solidaridad con los demócratas venezolanos, en la entrega de ayuda, medicamentos y apoyo político están en consonancia absoluta con los principios rectores de la política internacional de Chile", explicó.

Ampuero reiteró que sectores de la oposición "hablaban de una 'operación' de ayuda humanitaria, que era el pretexto o el manto para iniciar una agresión militar en Venezuela. ¿Qué demostraron los hechos? Nada más falso que aquello"

El canciller sostuvo que "el único que mostró armas, el único que mostró represión y violencia fue Maduro" y puntualizó que en Venezuela "toda solución que haya tiene que ser política, constitucional y no violenta".

El secretario de Estado también rehuyó a responder a las críticas de Heraldo Muñoz, precisó que "no me voy a referir en particular a nadie", pero llamó a la oposición a "no colocar el énfasis en lo que esté haciendo el Presidente Sebastián Piñera, sino en quién es el problema real de este tema, que se llama Nicolás Maduro".

Ampuero también puso el acento en la fuga de ciudadanos venezolanos de su país y adelantó que "los migrantes pueden llegar a 5 u 8 millones, y tenemos que estar advertidos de eso".

Finalmente, el ministro realizó una comparación entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro y concluyó que la política económica del primero "iba a conducir a lo mismo que estamos viendo hoy en Venezuela".

"Lo que hace Maduro es simplemente agravar la situación económica, política, social, de convivencia naciona, porque su modelo, el socialismo del siglo XXI fue superado por la historia y no funciona", cerró.