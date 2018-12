Alumnos de colegio de Independencia rechazaron leer libro de Lemebel por considerarlo 'asqueroso'

Una situación que ha generado varios comentarios fue la que quedó destapada en el Liceo de hombres San Francisco de Quito (SFQ) de Independencia, puesto que los alumnos de tercero medio del establecimiento rechazaron leer el libro de Pedro Lemebel, La esquina de mi corazón, argumentando que el autor era "asqueroso", en un juicio basado a raíz de su orientación sexual.



Lo ocurrido fue dado a conocer por El Dínamo, en donde se detalla que la postura de los estudiantes fue respaldada por los apoderados, generándose una polarización entre la comunidad educativa entre estos y los profesores.



La posición de los representantes de los alumnos era la de acusar que se estaba produciendo una "homosexualización" en el establecimiento, haciendo llegar sus quejas al director del liceo, Enrique White.



Al respecto, el mandamás del establecimiento sostuvo que "el pilar fundamental de este colegio es el respeto. No puedo imponer a los alumnos que lean un libro que ellos estiman que no es conveniente, apoyados por apoderados".



Para resolver el conflicto, se propuso que el texto de Lemebel fuera reemplazado por El guardián entre el centeno de J. D. Salinger, el cual aborda la sexualidad adolescente que fue publicado en 1951.



Sobre el tema, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, sostuvo que conoció en detalle el caso a través de la jefa del Departamento Administrativo de Educación Municipal (Daem) y manifestó que "pedir que no se lea a Lemebel es de una ignorancia brutal. Para mí, esta polémica fue mal conducida, mal administrada, mal manejada, por eso yo sostengo que aquí no hay un caso de discriminación institucional, sino que hay un conflicto entre personas que tienen una valoración distinta respecto a la diversidad sexual".