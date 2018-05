Alumna relata supuesto acoso de expresidente del TC: Me quedé dormida y se acostó encima mío

En una entrevista con Natalia Valdebenito en su programa de Súbela Radio, Café Con Nata, la estudiante que denunció por acoso sexual al expresidente del Tribunal Constitucional entregó detalles de los cuestionables hechos que llevaron al académico a ser sancionado por la Universidad de Chile.

La denunciante de Carlos Carmona, Sofía Brito, relató que "la violencia que vivimos las mujeres está súper naturalizada, y por eso que para mi y para muchas es muy difícil denunciarlas, denunciar a alguien tan importante".

Brito relató una de las situaciones, ocurridas en una circunstancia de enorme carga laboral para ambos, contando que "me quedé dormida. Me fui a acostar en un sillón un rato (...) Me despierto y el profesor comienza a acariciar mi pelo, cosa que él reconoce, pero luego se acuesta encima mío, y empieza a ser súper complejo para mi salir de ahí".

"Él me dice 'pero no, quédate aquí, está súper rico así', y yo salgo, no sé cómo, me voy al baño, empiezo a llorar y digo 'evidentemente no puedo decir nada ahora' porque tenía miedo que pasara algo" respecto al proyecto de ley en el que trabajaban, relató la alumna.

"Una no se da cuenta hasta que escucha su propia voz contando lo que estaba viviendo", reflexionó la estudiante.

Este fue el episodio completo del programa de radio de la comediante donde conversó la alumna: