Álex Smith: "Van a decir hasta que yo quemé los camiones con mi 'Antorcha'"

Álex Smith, creador de las aplicaciones 'Antorcha' y 'Tubicación' para la inteligencia de Carabineros en la Operación Huracán y acusado de falsificación de pruebas, se defendió de las acusaciones en su contra.

En entrevista con La Tercera, el llamado "profesor" sostuvo que intervino cerca de 200 teléfonos móviles, que se periciaron unos 400 mil archivos y aseguró que presentará "todas mis pruebas el día que me corresponde hablar".

"Hay material para investigar la quema de los camiones o la violencia rural. Son 400 mil archivos, evidencias que si hubieran investigado un poquito más habrían dado cuenta de muchas cosas. Presentaré conversaciones que están en los teléfonos, de Instagram, obtenidos por sistemas periciales, principalmente audios", puntualizó.

Sobre la falsedad de su título de análisis y seguridad informática, Smith fue tajante: "No me conocen, pero yo hago clases ahí, de Informática. Ya estoy solucionando esos problemas técnicos, porque parece que están de vacaciones".





"Yo le di a la Fiscalía mi clave de Impuestos Internos para que revisen todo lo que he hecho en mi vida. Lo encuentro bien raro, me quieren desacreditar. Creo que van a decir hasta que yo quemé los camiones con mi 'Antorcha'", acusó en referencia a su aplicación.

El exfuncionario de Carabineros refutó que "han dicho que mi abuelo me daba los títulos, es una campaña súper sucia. Pueden preguntarle al gobierno regional del área Informática, les he hecho clases al Servicio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Municipalidad de Lautaro, Temuco, Puerto Saavedra".

Smith confirmó su vínculo con los generales Marcelo Teuber y Gonzalo Blu, y admitió que el descabezamiento de la Unidad de Inteligencia de Operaciones Especiales "igual me dolió".

"La institución en sí es buena, las personas a veces no cumplen su rol. Pero el problema no se va a acabar, toda la estrategia de la Fiscalía es echarme la culpa y yo no me mando solo. Un civil no manda, aquí hay otras responsabilidades, es un efecto dominó. Porque no tengo formación militar, era más fácil desvincularme. Es difícil que se hayan tirado contra un general, hay un círculo de generales. Yo, ¿qué circulo tengo? Soy un civil nomás", concluyó.