Álex Smith, creador de Antorcha: "Carabineros me cagó"

Álex Smith Leay se descargó contra la actitud que ha tenido Carabineros con la unidad de inteligencia donde él se desempeñaba y esbozó críticas contra la persecución de la PDI.

En conversación con The Clinic, aseguró que con la Operación Huracán "mi vida ha cambiado un cien por ciento, me han crucificado vivo. Yo solamente hice la pega mandada por Carabineros, y en el fondo pienso que descubrimos cosas que no debíamos haber sabido no más".

Smith reiteró que "el sistema judicial se defendió en bloque. Arrasó conmigo, con Carabineros, con todos" y puntualizó que "yo hice mi trabajo nada más, era el último eslabón, no firmaba nada. Los civiles no tenemos mucha relevancia dentro de un organismo militarizado".





El creador de las aplicaciones Antorcha y Tubicación acusó que se siente "acosado cien por ciento por la PDI. Me vigilan día y noche. ¡Y son burdos! Uno los cacha, al tiro. Yo estuve trabajando en Inteligencia poco tiempo pero uno los cacha po. Me tienen interferido el sistema de internet, mi teléfono está pinchado"

"Cuando fui a hacer la prueba de la aplicación con Emilio Sutherland, en Canal 13, tuvimos cualquier atado. Tuvimos que cambiarnos de un hotel a otro, fue terrible. Ellos querían que no hiciera la prueba", precisó.

Smith sostuvo que "la fiscalía quería desestimar el programa, intentar que no se diera al público. Pero ahora cambiaron la postura, porque ya no reclaman por Antorcha, sino por la eventual implantación de pruebas. De hecho han tapado un montón de cosas y lo voy a mostrar el 5 de marzo en tribunales".





Sobre el papel que ha cumplido Carabineros, el creador de Antorcha manifestó que en la institución se le contrató como "ingeniero forestal" y denunció que "me dejaron solo. Sí, me cagaron, está buena la palabra. Me dejaron a tiro de cañón".

"Yo fui contratado con toma de razón, como ingeniero forestal. Se me contrató para incendios forestales y robo de madera. Y por el tema informático, la habilidad, me fueron guiando para otro lado. Pero mi contrato es ese finalmente", concluyó.