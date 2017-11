Aleuy y el caso Tyson: "No puede entrar alguien que haya sido enjuiciado por delitos sexuales"

Revuelo causó en el país lo ocurrido este jueves con el famoso boxeador estadounidense Mike Tyson, luego de que se le negara el ingreso a Chile por no cumplir con los requisitos de la Ley de Extranjería.

Sobre esta situación se refirió el subsecretario del interior Mahmud Aleuy, quien explicó por qué se le negó el acceso al expúgil norteamericano.

"Lo que pasa con la Ley de Extranjería que opera en Chile en su árticulo 15, es que establece que al país no pueden entrar personas que hayan sido condenadas o estén procesadas por crímenes, y él fue condenado por abusos sexuales", indicó el personero de gobierno.

En esa misma línea agregó: "No es que él sea un caso especial, se hace con todas las personas que estén envueltas en un hecho similar. Sólo por aquello no se dejó entrar al boxeador al país".

Consultado sobre la solicitud realizada para que el Papa no se refiera a la demanda marítima de Bolivia contra Chile, sostuvo que "a eso no me voy a referir porque no me compete, de eso habla el canciller".

Finalmente, Aleuy tuvo palabras para las declaraciones que hizo Sebastián Piñera en el debate presidencial de Anatel, donde habló de posibles despidos de funcionarios públicos que se desempeñan en diversas entidades del país.

"Las conversaciones como gobierno que tenemos de los funcionarios públicos es su estabilidad laboral, eso nos preocupa y eso lo vamos a mantener", lanzó.

"Nosotros en general en los procesos electorales nos parece que los debates para determinar los representantes del país tienen que tener cierto nivel y la descalificación no sirve, que es lo que uno ve con algunos candidatos que hoy aspiran a llegar a la Moneda", cerró.