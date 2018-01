Aleuy dice que "no es efectivo" que la ANI participara en filtraciones al líder de la CAM

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló este viernes que "no es efectivo" que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) esté vinculada a la filtración de información policial a Héctor Llaitul, luego que se diera a conocer que un funcionario del organismo y del Ministerio Público son parte de una red de protección al líder de la CAM.

"Ustedes saben que nosotros nos tenemos que guiar en este caso particular por la información pública que ha aparecido, porque no conocemos los detalles del a investigación misma debido a que eso lo lleva la Fiscalía. Y del proceso administrativo interno puedo decir que respecto a la información pública que hay sobre la participación de la ANI eso no es efectivo", dijo.

Respecto a las responsabilidades del funcionario de la Fiscalía vinculado al caso, Aleuy recordó que "nosotros no hacemos auditorías ni investigaciones administrativas del Ministerio Público".

El 15 de enero pasado, el ministerio del Interior presentó una querella por los delitos de sabotaje informático y violación de secreto, en la que se solicitaron diligencias específicas tendientes a determinar los hechos denunciados.