Aleuy asegura que Jorge Arancibia "modificó" sus dichos sobre origen de incendios

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, analizó las declaraciones del exalmirante de la Armada Jorge Arancibia ante el Ministerio Público por sus dichos durante la crisis de los incendios forestales que afectaron al territorio chileno.

"Valoro que el exsenador de la UDI haya ido a aclarar sus dichos a Fiscalía, y por las declaraciones que expresó a la salida modificó sus declaraciones", lanzó.

Según Aleuy, "él expresó textualmente en una radio 'yo sé que las policías tienen la información'. Y hoy día dijo 'yo lo que dije es que los servicios policiales tienen que haber tenido'. O sea, transformó una información en opinión".

"Y después dijo 'yo tengo fuentes de información muy válidas, en inteligencia se habla de Alfa 1'. Hoy dijo 'con la información que yo dispongo, que es de fuentes abiertas, etcétera", agregó.

En ese sentido, Aleuy fue tajante al señalar que "me parece extremadamentre nítido la modificación que él ha hecho antes de ir a Fiscalía y después de haber ido".

"Nuestra única intención, no suponemos que alguien va a entregar información que después de ir a la Fiscalía la modifica con alguna intencionalidad política cuando estábamos miles de chilenos enfrentando un megaincendio en el país, no supongo eso, y espero que no sea así, ademas", sentenció.

Respecto al emplazamiento de Arancibia, quien lo llamó a "ponerse las pilas" y desdecirse en sus afirmaciones, el subsecretario respondió: "Acabo de leer lo que él dijo antes de la declaración y después de la declaración, no veo por qué me debo retractar".