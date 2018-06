Alcaldesa de Maipú se defendió por criticas de Contraloría: "Yo voy a publicar mi trabajo siempre"

A través del matinal "Bienvenidos" la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió a lo que llamó una "recomendación" de parte de la Contraloría General de la República respecto al uso de su imagen por parte del municipio que comanda.

Indicando que, más que excederse con la cantidad de fotos mostradas en su informe de gestión 2017, "a mí se me pasa la mano trabajando", la exfigura de televisión defendió su estilo indicando que "gran parte de los alcaldes tienen su estilo y su forma de dar a conocer", a la hora de contar sus logros al mando de la comuna.

Además, tuvo palabras para Raquel Argandoña, quien afirmó que el equipo de trabajo de Barriga habría exigido que no se contratara a mujeres más altas y más delgadas que la jefa edilicia. "Lo encontré terrible, lo más estúpido que he escuchado en la vida. Yo trabajo con cosas serias, no rumores y quiero aclararlo", indicó, comenzando un enfrentamiento a través de las pantallas.

"Yo voy a publicar mi trabajo siempre", indicó frente a las críticas por la publicación, asumiendo que "la política me decepcionó mucho".

VIDEO | Raquel Argandoña y alcaldesa Cathy Barriga discrepan en #Bienvenidos13. Revisa el momento. pic.twitter.com/RWQBnkJbEW — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) June 29, 2018