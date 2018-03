Alcaldesa de La Pintana: La gente de mi comuna tiene el derecho de vivir en paz

La alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana, Claudia Pizarro, analizó en la Prueba de ADN la movilización de vecinos por la inseguridad que sufren por la baja presencia de Carabineros de Chile en el sector norte de esa comuna.

"Hay sitios bastante extensos donde también, con la 41° Comisaría que tenemos y atiende ese sector, se demora mínimo 20 minutos en llegar cuando se necesita", explicó la jefa comunal y militante de la Democracia Cristiana.

Pizarro preció en Radio ADN que "falta presencia policial. Nosotros tenemos 198 carabineros para una comuna de 177 mil habitantes. Tenemos tres vehículos policiales y los demás están malos. Y en la comisaría que atiende ese sector, hay dos".

La alcaldesa agregó que en una reunión el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, descartó construir una nueva comisaría en la zona norte de esa comuna. "Me desilusiona mucho la respuesta que me da Carabineros, porque la gente de La Pintana tiene el mismo derecho de vivir en paz y hoy día eso no está sucediendo".