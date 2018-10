Alcaldesa de Antofagasta sobre fallo de La Haya: "La palabra negociación es bastante fuerte"

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, señaló que existe "confianza" de cara al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima de Bolivia.

Sin embargo, en conversación con ADN Hoy, la jefa comunal advirtió que "hay nerviosismo de por medio. Pero más nervioso debe estar Evo Morales, porque lo que hoy se puede celebrar es el fin de su gobierno".

Para Rojo, "hace más de un siglo que Chile está conversando con Bolivia. Lamentablemente, Evo Morales nunca ha tenido la voluntad de poder a hacerlo. Al decir con mucho optimismo que nos va a ir bien, es porque el fallo lo va a obligar a conversar con nosotros".





"Ojalá que sea un fallo favorable para los dos. Lo que busca el ciudadano de a pie es poder solucionar los problemas que nos desunen, como la contaminación, el narcotráfico, el robo de vehículos y el contrabando de personas", añadió.

Sobre sus cuestionamientos sobre la salud mental de Evo Morales, la alcaldesa asumió que "en su momento lo dije en su contexto. Señalar a todo el mundo que Antofagasta es boliviana me generó una ofuscación. Venir aquí a grabar un comercial y sacar agua de mar, genera problemas y alguien tiene que levantar la voz".

Según Rojo, "Bolivia sí tiene salida al Pacífico, son más de 7 mil las empresas bolivianas entre Arica, Mejillones, Tocopilla y Antofagasta que permiten hoy día el comercio exterior de Bolivia".

Mi profundo homenaje al pueblo boliviano que siempre permaneció unido. Es por todos los bolivianos y bolivianas que nunca escatimaremos ningún esfuerzo. Mi agradecimiento a los que hicieron posible llegar a esta jornada histórica. #MarParaLosPueblos pic.twitter.com/EVPJOr4fKM — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 de octubre de 2018

Además, criticó que "el gobierno actual, nuestro Estado chileno ha sido muy pacífico. No pretendo llevar la vocería de Cancillería, pero debemos defender lo nuestro".

"Yo soy muy afín al gobierno, pero me parece que hubo dos cosas desafortunadas. Por una parte, que el Canciller no fuera a La Haya a escuchar el fallo. No debemos bajarle el perfil, esta es una cosa muy importante", disparó.

Además, subrayó que la visita del Presidente Piñera a Antofagasta "fue muy rápida, prácticamente no le avisó a nadie, muy poca gente fue a su punto de prensa".





Finalmente, de cara al fallo, la alcaldesa indicó que "la palabra negociación es bastante fuerte, porque si se negocia mar... es un tema para discutir de fondo".

