Alcaldesa de Antofagasta: Evo Morales miente y nos debe ofrecer disculpas

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, aplaudió la resolución de La Haya con respecto a la demanda marítima de Bolivia ante Chile, indicando que lo ocurrido "quedará en la memoria del país y en especial de la ciudad".



"Costó mucho. Me sentía sola en muchas oportunidades, pero hoy día valió la pena esa lucha corporativa que dimos como municipalidad, y en conjunto con los vecinos de decir que Antofagasta le pertenece a Chile", afirmó.



Rojo sostuvo que una de sus tareas ahora será cuidar la dignidad de los miles de migrantes bolivianos que viven en la zona, además de enviar un recado a Evo Morales, presidente del país altiplánico.



"Él miente y nos debe pedir disculpas", comentó, afirmando que Antofagasta no tiene animadversión por culpa de una persona que no está abierta al diálogo.