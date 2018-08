Alcalde Rapa Nui y ministra de las Culturas: "Espero que tenga un prisma más sensible hacia la isla"

El alcalde de Rapa Nui, Pedro "Petero" Edmunds Paoa, analizó en Ciudadano ADN el cambio de titular del Ministerio de las Culturas y las Artes, con la salida de Mauricio Rojas y la llegada de Consuelo Valdés, llamando a retomar el trabajo en conjunto con la isla.

"Espero que tenga la prisma hacia Rapa Nui más sensible y comprensiva. Espero eso, porque tenemos harto que entregar, harto que compartir. Yo creo que el Ministerio de las Culturas y Rapa Nui deben ser cómplices", explicó el jefe comunal.

Edmunds Paoa recordó en Radio ADN una polémica que vivió con la extitular de Culturas, Alejandra Pérez, y relató que "tuve un mal pasar con la exministra, una persona que no entiende la cultura (...) Cuando me acerco con toda humildad para decirle: Sabe, estamos avanzando en esto, el ministerio anterior nos dejó en este pie y queremos terminar concluir bien... y no nos pescó".

El alcalde de Rapa Nui manifestó que este rechazo los obliga "a volver a la isla y tomar una decisión muy penosa para nosotros, de buscar otra forma de concluir un proyecto, no concluido en la isla, como la construcción de un teatro. Que para nosotros es algo ícono, porque pasa a ser el teatro más aislado del planeta, que va a estar ubicado en la isla más aislada del mundo. Y no nos entendió ese ministerio".