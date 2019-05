Alcalde de Vitacura sobre consumo de drogas y alcohol: 'No le carguemos la mata a los jóvenes'

El último estudio de Senda arrojó preocupantes cifras sobre el consumo de drogas y alcohol en jóvenes, debido a esto, en la comuna de Vitacura tomaron la decisión de aplicar a sus 18 colegios un cuestionario del plan Elige vivir sin drogas.

Esto, con el fin de conocer a los estudiantes y sus realidades. "Son 70 preguntas dirigidas a alumnos de segundo medio de todos los colegios de la comuna", explicó el alcalde Raúl Torrealba a ADN Hoy.

"No estamos buscando solamente alcohol y drogas fuertes, sino que estamos yendo un poco con este cuestionario a conocer más a los jóvenes, parte del problema se puede manifestar en el consumo de drogas, pero el problema tiene un paso antes, el por qué", aseguró el líder comunal.

Agregando que "no tengo duda de que los resultados de esta encuesta nos van a demostrar que el tema del alcohol es mucho más grave porcentualmente, mucho más amplio que el de las drogas".

El alcalde opinó que los resultados de Senda y el consumo de alcohol y drogas es una responsabilidad compartida: "No le carguemos la mata los jóvenes, este es un rol de nosotros, los adultos, de repente cuántos padres ha escuchado usted, yo y todos decir 'no, pero mi hijo toma conmigo', no, si es que no tiene que tomar", concluyó.