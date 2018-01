Alcalde de Talagante y actuación de Los Tres: "Sentí que me las estaban viendo"

El alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, decidió no pagarle ni un peso al grupo Los Tres por la actitud de su vocalista Álvaro Henríquez, quien no quiso cantar de manera adecuada ante el público que se encontraba presente en su festival de verano.

En conversación con ADN, el edil se refirió a la situación protagonizada por el artista, quien fue el hombre señalado como responsable del bochorno vivido por el grupo musical arriba del escenario.

"Yo pensé en un principio que esto era un chiste, que a un maniquí le habían puesto las pilas y yo no podía encontrar el control remoto. Fue un show impresentable y no se les paga", aseguró.

Consultado sobre qué pudo haber sucedido, la autoridad aseguró: "La producción no nos ha dicho nada. Nosotros teníamos un médico ahí, entonces si hubiese sido un problema de salud lo solucionábamos, pero en ningún caso fue así. El tipo no cantó nomás y todos se dieron cuenta".

En esa misma línea, Álvarez añadió que "en un minuto pensé que me las estaban viendo. Pero no aceptaré y avalaré nunca este tipo de situaciónes, porque es una falta de respeto para todos los habitantes de la comuna".

"No se podía cruzar palabras con él. No había posibilidades ni siquiera de conversar. No sé si estaba curado o drogado, pero se le veía súper raro, ya que no tuvo respeto por nadie. Se le veía extraño y simplemente no quiso modular ni menos cantar", agregó el Alcalde.