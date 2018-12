Alcalde de Santiago desmintió venta de 18 colegios de su comuna

El Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri desmintió su interés por vender 18 establecimientos educacionales de la comuna de Santiago.

Esto luego de que se diera a conocer que ingresó una solicitud en Contraloría General de la República, para saber qué pasará con los colegios que debe entregar en 2023, en el marco de la Ley Nueva de Educación Pública.

El rumor de la venta de los recintos creció cuando el edil fue consultado respecto a qué haría si contraloría autoriza la venta de los recintos, a lo que Alessandri contestó, "si quieren que entregue los colegios, bueno, cómprenmelos. La constitución protege mi derecho de propiedad (del municipio). Entonces yo se los entrego, pero hay una tasación fiscal", expresó el alcalde.

Sin embargo más tarde reiteró que ese no es el objetivo de su consulta a Contraloría, sino que pretende aclarar cuál será el futuro de los establecimientos para cumplir con la legalidad del proceso.

"La ley no es clara en señalar qué pasa con los colegios que no fueron traspasados, en este caso acá en Santiago son 18. Nosotros no tenemos ningún ánimo en vender, solo hicimos una consulta para saber qué pasará con ellos", dijo Alessandri.

La nueva Ley establece que el proceso de devolución de los colegios al Estado no implica pagos, debido a que estos se recibieron en 1986, con el proceso de municipalización, de forma gratuita. No obstante el alcalde no descartó que de existir una posibilidad de venta, ayudaría al municipio que tiene una "gran deuda".

LISTADO DE LOS COLEGIOS

Liceo Javiera Carrera

Liceo Miguel Luis Amunátegui

Liceo Isaura Dinator de Guzmán

Liceo Teresa Prats de Sarratea

Liceo Manuel Barros Borgoño

Liceo José de San Martín

Escuela Cadete Arturo Prat

Escuela República de Uruguay

Escuela Irene Frei de Cid

Escuela Benjamín Vicuña Mackenna

Escuela Provincia de Chiloé

Escuela Reyes Católicos

Escuela República de Colombia

Escuela República de Alemania

Escuela República de México

Escuela Fernando Alessandri Rodríguez

Escuela Básica Especial Santiago Apóstol

Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco