Alcalde de Pedro Aguirre Cerda y vibraciones de la Línea 6: "Los ingenieros deben dar respuesta"

Juan Rosas, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, aseguró que Metro debe elaborar un plan para mitigar los problemas que están teniendo algunas casas por el paso de los trenes de la Línea 6.

En conversación con ADN Hoy, Rosas dijo que los vecinos que reclaman "son personas comunes y corrientes que temen por sus viviendas", porque ya se han soltado baldosas y resquebrajado los revestimientos de las paredes.

"La gente no es especialista en el tema y tiene que temor que esto se vaya generando con mayor intensidad en el tiempo (…) Son los ingenieros los que nos tienen que dar las respuestas y la gente tiene que sentirlo", afirmó.

"Para nosotros el metro es una gran noticia. Pero nuestra gente no la está pasando bien con este tema. Queremos que Metro mitigue lo más posible. No queremos que deje de funcionar y entendemos que el progreso puede tener algunos problemas. Pero la idea es la siguiente: el progreso de mucho no puede ser a costa de la calidad de vida de unos pocos", agregó.

Rosas dijo que está en conversación constante con la compañía, la que en 45 días más entregará un informe con soluciones a largo plazo, mientras toma medidas para disminuir los efectos del paso de los trenes.