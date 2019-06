Alcalde de La Granja denuncia falta de stock en vacunas contra la influenza

A 2 semanas de registrarse el peak de influenza en nuestro país y luego de la vigésima víctima tras contraer el virus AH1N1, el alcalde y presidente de la comisión de Salud de la Asociación chilena de municipalidades (AChM), Felipe Delpin, denunció falta de stock en vacunas en varias ciudades y comunas del país.

Luego de declarar que el suministro de la dosis en algunos centros vacunatorios se ha acabado, el alcalde declaró que "una gran mayoría de las comunas no tenían vacunas, en algunas nada. Puente Alto, que tiene una población de 800.000 personas, informaba que tenía 800 vacunas, ciudades como Valdivia y Temuco quedaban muy pocas. Nosotros en La Granja tenemos 400" afirmó.

Además, informó que no han llegado más vacunas producto de que el ministerio de Salud no ha redistribuido más hacia los municipios, y que "hay que empezar a pensar en vacunar a toda la población, no solamente a los grupos en riesgo", dictaminó.

Según el alcalde, funcionarios del hospital Barros Luco indicaron que el tratamiento que se les está dando a los pacientes contagiados es Paracetamol, cuando debería ser Tamiflú.