Alcalde de Cabrero fue absuelto de acusaciones de violencia intrafamiliar

El alcalde Cabrero, Mario Gierke, fue absuelto del delito de lesiones menos graves, en el contexto de violencia intrafamiliar contra su esposa.

El Juzgado de Letras y Garantía local consideró que la fiscalía no probó la participación de la autoridad en los hechos denunciados.

Según el fallo, el 17 de enero pasado, alrededor de las 21:30 horas, sí existió una discusión entre Gierke y su pareja. Sin embargo, cuando personal de Carabineros llevó a la pareja al Sapu para constatar lesiones, ninguno presentaba daños.

“Sin perjuicio de ello, la victima concurrió al Hospital de Los Ángeles, en donde se le constataron las siguientes lesiones: contusiones, hematomas pequeños en antebrazo derecho e izquierdo, lesiones erosivas en tercer y segundo dedo mano derecha, lesiones leves”, dice la resolución.

“En efecto, el tribunal para establecer la calificación que pretendían el Ministerio Público y querellante, no sólo supone el análisis de la acusación, sino también de la prueba rendida en estrados, la que, de manera cierta no ha sido capaz de demostrar que el imputado haya provocado las lesiones menos graves en la persona de la víctima, lo anterior por cuanto no hay nexo causal alguno que diga relación con que el imputado efectivamente haya desarrollado la acción típica antijurídica y culpable que se le imputa, es decir las lesiones constatadas por la víctima; además las lesiones sufridas por la víctima no dicen relación con la dinámica de los hechos que la misma víctima en estrados señalo haber sufrido por parte del imputado y que fueron consignadas en el escrito acusatorio”, agrega.