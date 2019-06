Alcalde Alessandri anunció adelanto de vacaciones para alumnos del Instituto Nacional

En conversación con los medios, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se pronunció respecto a los hechos ocurridos durante esta jornada en el Instituto Nacional, donde un alumno terminó con quemaduras por una bomba molotov y se produjo un nuevo ingreso de las fuerzas policiales.

"Aquí apoyo a Carabineros en forma irrestricta. Ellos estaban persiguiendo a un delincuente que estaba tirando bombas molotov", expresó, afirmando que "no hay un infiltrado ni un montaje" actualmente en el establecimiento educacional.

Explicando que "habían alumnos lanzando bombas molotov" y que "ese alumno resultó con quemaduras en su cuerpo, quemaduras leves y agradezco que así haya sido", Alessandri aseguró que "se le va a aplicar Aula Segura" y que Carabineros, "también, dentro de sus protocolos, tenía que buscar a este alumno porque después se escondió", justificando su ingreso y especificando que "no se lanzó ninguna bomba lacrimógena dentro de las salas".

"Eran terroristas que estaban causando el terror al interior del establecimiento", dijo respecto a quienes lanzaban los artefactos incendiarios, además de anunciar que se adelantaban las vacaciones de invierno, en una decisión que consultó con la Seremi, con la intendenta y también con la ministra Marcela Cubillos.

"Aquí hay un hecho grave en el Instituto Nacional. Aquí terminó un alumno con lesiones, mañana puede ser otro alumno, y aquí nosotros adelantamos las vacaciones, porque esta situación no da para más", declaró.

Y agregó que "como sostenedor, tengo que asegurar la integridad física de los 4.300 alumnos, de los profesores y de los asistentes de la educación. Y frente a eso tenemos que tomar una medida drástica como adelantar las vacaciones".

Además de reiterar su respaldo al accionar de Carabineros, indicó que "lanzar una bomba molotov no es instalar una pancarta, no es vociferar, no son gritos", y que el año pasado, en esta fecha, había siete colegios tomados. "Hoy solo es el Instituto Nacional. En los otros hemos ido avanzando", señaló.