Aglomeración de voluntarios y mala organización marcan primeras horas del Censo 2017

Diversos problemas han manifestados los voluntarios en las primeras horas del Censo 2017, lo que ha dificultado que comience de manera expedita el proceso.

Mediante redes sociales, las personas advirtieron de la aglomeración en los Locales Censales.

Los censistas señalaron que no existe claridad en la asignación de los lugares, por lo que -en algunos casos- se están reasignando a los censistas a otras comunas.

Además, en algunos centros no han llegado los supervisores. Así sucedió en el Colegio Bellavista de La Florida, donde aparecieron 30 de los 76 responsables.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, solicitó "comprensión en esta tarea".

Indignante el censo! Fui voluntaria y nos hicieron esperar mas de una hora para decirnos que ya no necesitaban mas gente! #Censo2017 pic.twitter.com/O7xeSLFVep

Me levante fuia mi lugar fe censo llego a Uc y me envian a un colegio al lado de mi casa y ahora me qiedare ayudando en el colegio