Adulto mayor denunció haber sido abusado sexualmente por mujer que estaba robando en su casa

Un adulto mayor de 71 años denunció que una mujer abusó sexualmente de él, cuando la sorprendió robando en su casa.



De acuerdo a La Estrella de Valparaíso, el incidente se registró en Playa Ancha, Valparaíso, cuando el afectado retornaba desde Santiago, luego de haber ido a visitar a su esposa que está internada en un centro asistencial por un alzheimer que la aqueja.



Según el relato, el adulto mayor vio a una pareja que robaba en su hogar. Uno de ellos estaba vigilando la entrada, mientras que la otra estaba en el interior.



El afectado manifestó que "cuando entro, (la mujer) me la encuentro acá y me empieza a tocar los genitales. Me decía 'viejito, quiero conversar contigo', yo le pregunté por qué me tocaba y no había nada que conversar. Ella me dijo 'estai rico viejito, acostémonos un ratito, es como hacer una raya en el agua'".



Tras esto, el hombre comentó que echó a la persona de la casa y llamó a Carabineros, quienes no arribaron por estar en otro procedimiento, por lo que fue a estampar la denuncia a la Policía de Investigaciones.