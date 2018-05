Admisible masiva querella por estafa contra Financoop patrocinada por exfiscal Gajardo

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió este martes la querella por estafa interpuesta por los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena contra todos quienes resulten responsables de la situación de insolvencia en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y crédito para el desarrollo, Financoop Limitada.

La acción judicial fue ingresada en representación de 175 ahorrantes y -en algunos casos- socios de la entidad financiaria, cuyos flujos de dinero actualmente se encuentran congelados por orden del Ministerio Público.

De esta manera, el libelo se suma al presentado en enero pasado y que derivó en una investigación penal a cargo de la fiscalía metropolitana Centro Norte.

Sobre la nueva acción, Gajardo explicó que "hemos presentado una querella en representación de 175 ahorrantes de la cooperativa con el fin de que se investigue cuál fue el destino de los fondos que se depositaron mediante depósitos a plazo en la compañía, y por qué se llegó a esta situación de insolvencia".





"Creemos que hubo información que se envió erróneamente a las autoridades que no dan cuenta cabal de los estados de negocios de la cooperativa y ello fue fundamental para provocar esta estafa y este perjuicio de los ahorrantes", puntualizó el abogado.

De acuerdo a los antecedentes esgrimidos en la querella, la entidad en cuestión "ha incurrido en quebrantamientos normativos relevantes en el ámbito de la información contable proporcionada", mencionando que "Financoop tiene una pérdida patrimonial de -a lo menos- 171% al 30 de junio de 2017 y no el 25% que figura en sus estados financieros. Se trata de una pérdida que supera los $10 mil millones".

Por último, establece que "es posible sostener que la contabilidad llevada por la cooperativa no es un espejo que refleje fielmente el verdadero estado de sus negocios, ya que sus estados financieros no reflejan su real estado patrimonial al no consignar ni reconocer contablemente las provisiones y castigos que la cooperativa debía realizar, con lo cual se entregó por parte de Financoop, información falsa al mercado".

Esta querella se suma a otra presentada en el 7° Juzgado de Garantía contra la abogada y conductora de televisión, Macarena Venegas, por el delito de prevaricación, donde 15 clientes suyos la acusan de irregularidades en los acuerdos judiciales por el caso de estafa.