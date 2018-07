Acusan a estudiante de medicina de manosear pacientes en un hospital de Concepción

Dos mujeres en Concepción denunciaron un supuesto caso de abuso sexual al interior de un hospital tras ser internadas de urgencia.

Según las denunciantes, un estudiante de medicina de la Universidad de Concepción habría realizado varias tocaciones a las mujeres relatando que "me volvió a despertar. Me dijo que abriera las piernas y si sentía dolor, y me metió los dedos".

Las mujeres se querellaron contra el universitario y realizaron una denuncia ante la PDI, agregando que les ofreció dinero para no establecer acciones legales.