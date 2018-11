Activista de DDHH denunció amenazas anónimas e interpone recurso de amparo contra Carabineros

La activista de derechos humanos, Cecilia Heyder, hija del exmilitar Osvaldo Heyder Goycolea, quien fuera ejecutado por agentes de la dictadura, presentó un recurso de amparo en contra de Carabineros de Chile por hostigamiento.

Heyder comenta que funcionarios policiales le realizan controles de identidad de forma seguida y que en el último procedimiento le revisaron la cartera y sus ropas. Ella agrega que de personas anónimas recibe llamadas a su celular y domicilio: "Me dicen que me cuide, que me pueden atropellar, que disfrute del aire que me queda".

"Me dijeron que dejara de andar inventando cosa contra los héroes que salvaron a Chile, etcétera y mil garabatos. Decían que me harían desaparecer", comentó ella a La Tercera. En redes la activista precisa que "la constancia es contra anónimos que sean responsables por las amenazas".