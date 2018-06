Abogado experto en Isapres: "El problema es que es un negocio, genera lucro"

El abogado Pedro Barría, exmiembro de la comisión para reformar la salud privada durante la administración Bachelet y experto en Isapres, conversó en La Prueba de ADN acerca del alza sostenida en los precios de los planes de las aseguradoras de salud.

El gran problema para el especialista es que "sabemos muy poco de las Isapres" como para comprender por qué se realizan estas alzas: "Si las isapres procedieran de otra manera, a los afiliados no les preocuparían las utilidades".

"No hay cifras. Yo no le puedo preguntar a las Isapres lo que le puedo preguntar al servicio público. No puedo saber el sueldo de los directivos, cuánto gasta en publicidad", sostiene el abogado: "Hay mucha exageración en cuanto a las utilidades por parte de ellos. Realmente no sabemos si están siendo bien o mal administradas".

Sobre la integración vertical, el especialista comentó que ha conversado varias veces con altos ejecutivos que le aseguran que hay beneficios para los usuarios, pero cuando pide pruebas jamás se las han entregado: "Los abusos que se cometen son tremendos. En este mercado olvidaron que la salud es un derecho".

Para el experto la solución al problema es cambiar la ley para, entre otras cosas, impedir que las aseguradoras privadas puedan cambiar de prestadores a mitad de un tratamiento médico, y establecer criterios independientes para definir las alzas, como ocurre con las concesiones como las carreteras o el Transantiago.