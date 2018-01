Abogado especialista en derecho penal: "La justicia selectiva es evidente en Chile"

Los casos de Penta, SQM y la "Operación Huracán" dejaron al descubierto las falencias del sistema penal, de acuerdo a lo que señaló el abogado penalista Mauricio Daza.

"Todo esto afecta la credibilidad del sistema de persecución criminal, hay muchos jueces, fiscales y oficiales de Carabineros que hacen muy bien su trabajo todos los días en distintos casos. Lo que acá se ha visto es justicia selectiva, se hace más evidente con personas de la elite política y económica de Chile. Lo peor es que se ejerce de manera desvergonzada", dijo en La Prueba de ADN.

Respecto a lo sucedido con Carabineros por el montaje y falsificación de pruebas, el querellante contra Iván Moreira sentenció que "efectivamente no es una pugna institucional entre el Ministerio Público y Carabineros, pero esto no puede quitarle relevancia a la gravedad de los hechos. La Dipolcar fue apuntada por presunta falsificación de pruebas en la "Operación Huracán", y después sufrió una querella en su contra por un fiscal quien acusó montaje en su contra. Esto tiene que ser investigado como delitos, no en otro ámbito".

Además, Daza realizó una dura crítica contra la Dirección de Inteligencia de la institución. "La hipótesis de que la Dipolcar realizó un montaje tiene sustento con antecedentes contundentes, pero está sujeta a lo que concluya la investigación. La respuesta del alto mando de Carabineros, sin embargo, es inaceptable y requiere acciones porque los hechos están ahí", culminó.