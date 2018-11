Abogado de Palma Salamanca: "A partir de la fuga comienza a correr el plazo de la prescripción"

El abogado de Ricardo Palma Salamanca, Alberto Espinoza, conversó en La Prueba de ADN acerca de la solicitud de asilo político que fue aceptada por la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, organismo autónomo independiente del gobierno francés.

"El tema que se pretende hacer es cumplir una pena por un hecho que ocurrió el año 1991. La sentencia es el año 1994. Quiebra la condena en 1996. Han pasado 22 años, y en Chile y todos lados está la prescripción", explicó Espinoza reflexionando: "¿Cuál es el delito que habría cometido después de quebrar la condena? A partir de la fuga comienza a correr el plazo de la prescripción".

Dentro de las falencias del juicio al exfrentista según el abogado estaría que "las personas que interrogaron a Ricardo Palma Salamanca eran exagentes de la CNI" y que "la sentencia está dictada por un juez [Alberto Pfeiffer] que posteriormente se declaró inhabilitado por acumular odio en el proceso".

"Se ha llegado a decir que el Estado francés es cómplice del terrorismo en el siglo XXI. Eso dice la UDI en su carta al embajador", criticó Espinoza asegurando que "yo no he escuchado que el Estado francés diga que en Chile no existe el Estado de Derecho, o no exista democracia, o que los tribunales no funcionan".