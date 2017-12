Abogado de machi Linconao: "Usaremos los cauces institucionales para demostrar su inocencia"

Este viernes la Corte de Apelaciones de Temuco anuló la sentencia de absolución de los 11 imputados por el caso Luchsinger-Mackay, por lo que el juicio se deberá realizar nuevamente.



El abogado defensor de la machi Francisca Linconao, Renato González, lamentó el revés en Tribunales y señaló que no esperaba este fallo, pero que estaba dentro de las posibilidades.



"No estamos de acuerdo con el fallo de la Corte, pero sin duda que respetamos los fallos de los Tribunales. Ahora lo que nos queda es usar los cauces institucionales para demostrar una vez más la inocencia de la machi Francisca Linconao", dijo en conversación con Mediodía en ADN



Respecto a qué sigue en el proceso, señaló: "De acuerdo a la sentencia habrá que hacer el juicio de nuevo y con toda la fuerza del mundo y teniendo la convicción de lo que planteamos. Esperamos una vez más y por tercera vez, no olvidemos aquello, que la machi sea absuelta de los cargos que se les imputa".











Desde la Corte Suprema sostienen que la retractación de José Peralino no está correctamente fundamentada en el fallo. "En la tercera declaración no quedó suficientemente demostrado qué fue realmente lo que dijo el señor Peralino y por qué motivo se había retractado. Ese es uno de los argumentos", agregó González.



El abogado defensor no ocultó el revuelo mediático que ha generado el caso, pero confió plenamente en que estos no incidirán en fallo: "Existe una presión mediática importante. Y eso va generando un ambiente complejo para un juicio muy complicado. Pero los tribunales han sostenido su absoluta independencia".



Por último, aseguró estar convencido de que "la única convicción posible es la absolución por un montón de detalles. La Corte de Apelaciones no ha descartado, no ha dicho que la prueba lleva a la convicción que estas personas son responsables de los hechos, lo único que ha dicho es que la argumentación utilizada al describir los hechos no serían correctos. Discrepamos con ello".