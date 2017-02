Abogado de Garay revela compleja condiciones en que vive el ingeniero

Rafael Garay no lo está pasando bien en Rumania. Así lo dio a conocer este miércoles el abogado del ingeniero, Reyneiro García de la Pastora, quien aseguró que habla una vez al mes con el autodenominado economista.

En conversación con La Segunda, el jurista criticó el lugar donde se encuentra su defendido. "Este no es un recinto carcelario, sino un lugar que lo mantiene privado de libertad, entonces no está diseñado para eso. No cuenta con los elementos que podría tener cualquier recinto dentro de nuestro país", dijo.

Asimismo, García de la Pastora reveló que Garay está sometido a un "régimen mínimo", por lo que no tiene contacto con otras personas y tiene acceso limitado al patio. "Esta es una medida inaceptable, incluso en nuestra legislación", recalcó.

En esa misma línea, el profesional comentó que el lugar tiene iluminación las 24 horas del día y que el exrostro de televisión tiene problemas con su alimentación. "Es muy diferente a los regímenes de comida que estamos acostumbrados, junto con la carencia de sueño. Rafael ha bajado bastante de peso, por lo que me ha comentado", señaló.

"Este un lugar que está diseñado para que las personas estén 24, 36 horas, no más que eso. Es como si te dejaran detenido en una comisaría. En este caso la reclusión ha sido un período bastante más prolongado", enfatizó.

La solicitud permanencia de Garay en Rumania será revisada este viernes en la Corte de Brasov.