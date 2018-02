Abogado de familia Guzmán y extradición de Palma Salamanca: "Puede ser lenta con resultado incierto"

El abogado Luis Hermosilla, que defiende los intereses de la familia de Jaime Guzmán, explicó sus expectativas respecto al proceso de extradición de Ricardo Palma Salamanca, sentenciado por el asesinato del fundador de la UDI en 1991.

Para el jurista, "el problema hoy en día es del Estado que debe pedir la extradición, no para un juicio en Chile, sino para que Palma Salamanca vuelva a cumplir la condena que en su época se dictó contra él".

En conversación con ADN Hoy, el abogado subrayó que se trata de un caso distinto a los procesos contra Galvarino Apablaza en Argentina y Raúl Escobar Poblete en México.





Además, señaló que el abogado francés Jean-Pierre Mignard, que defiende los intereses de Palma Salamanca, "estaría cuestionando la legitimidad de la sentencia y las circunstancias en las cuales fue condenado en su oportunidad".

"Toda esa discusión es más bien retórica y de corte político, para tratar de generar una especie de escenografía o ambiente, y no tiene mayor validez", criticó.

Para Hermosilla, "la sentencia se dictó por la Corte Suprema y nadie en Chile la ha cuestionado" y aseguró que el único argumento válido y "propio de abogados" es la "prescripción y su posible interrupción".

El abogado explicó que esto "es igual en Francia y en Chile" y "consiste en que el tiempo que favorece a aquel que está en este caso fugado deja de computarse y se pierde cada vez que se ha cometido delitos distintos".





"Yo planteo es que, al argumento de la prescripción, se le opone que fue interrumpida precisamente porque Palma Salamanca es una persona que volvió a aparecer en la luz pública con ocasión de la imputación en México de haber participado en un sinnúmero de secuestros cometidos por Escobar Poblete", manifestó.

Sobre el proceso de extradición, Hermosilla fue enfático en declarar que "no tengo una particular buena opinión de los resultados que se obtienen con ese país"

"Puede ser lento y el resultado incierto. No me extraña, porque Francia no tiene una tradición de conceder fácilmente extradiciones, aún tratándose de casos de terrorismo", concluyó.