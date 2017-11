Abogado de DD.HH: Cuando el Ejército asegura que dice la verdad, está mintiendo

El abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, se refirió al documento firmado por el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, donde la institución castrense reconoce que se cometieron errores quemando antecedentes de inteligencia de la CNI entre 1980 y 1982.

Sobre aquello, Cruz indicó a "La Prueba" de ADN que "en general se me vienen a la cabeza dos grandes ideas. Primero, que los pactos de silencio que pasan por la destrucción de la documentación relativa a violación de los Derechos Humanos sigue vigente y que al comandante en jefe del Ejército toda esta situación no sólo no le merece ningún reproche, si no que además no ha tomado ninguna medida contra el particular.





"En materia de Derechos Humanos este gobierno tiene muy mal ojo. Primero Bachelet nombró al comandante en jefe Fuentealba y ya todos sabemos sus cuestionamientos, y ahora va por Martínez. Gracias a Dios no los puede reelegir, si no vamos de mal en peor", agregó.

¿Qué posibilidades había de avanzar en una investigación adecuada siendo que por los tiempos ya los documentos están preescritos? "Existían muchas posibilidades. El Ejército hasta el día de hoy tiene mucha información que no lo ha puesto a disposición de los tribunales ni de la sociedad", aseguró.

En esa misma línea, Cruz añadió que "la mejor muestra de aquello es lo informado que a lo menos existen 26 consejos de guerra de los que participó el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre. En el ejército todavía hay demasiada información que debe ser puesta a disposición de todo el país, y el lugar específico son los archivos de guerra del Ejército de Chile".



foto foto

¿Por qué se ha producido este pacto de silencio? "Cada vez que el Ejército ha dicho que está diciendo la verdad, es una garantía que está mintiendo. En democracia la mesa de diálogo entregó una lista a la sociedad de nombres de víctimas de detenidos desaparecidos y los dio por arrojado al mar, siendo que algunos de esos nombres posteriormente han sido identificados dentro de recintos militares, donde sus restos están ahí y las familias piensan que estaban sumergidos en el océano", manifestó.

Consultado sobre por qué se busca esconder todas estas situaciones, aseveró: "Los malhechores van a tratar siempre de cubrir sus crimenes, pero esto no sucedería si los gobiernos civiles, de democracia, no hubiesen permitido esta situación, como el ex ministro de defensa Francisco Vidal, que cerró los ojos. Eso es impresentable para la historia del país".

"Al gobierno no le importa mayormente los derechos humanos, si no ya hubiesen hecho algo para esclarecer todo lo que está saliendo a la luz pública en la actualidad y como todos lo hemos visto, no han hecho nada", añadió.

¿Esto complica al general Martínez para asumir su nuevo cargo? "En un estado democrático, de derecho, el señor Martínez debiese dar un paso al costado. Pero considerando lo que ha pasado con el general Villalobos de Carabineros, que me parece impresentable, creo que en la práctica esto no influirá mayormente. Nuestro gobiernos no están para decir que han cometido errores, se justifican por todo", sostuvo.

Finalmente, Cruz dijo esperar que se tomen cartas en el asunto y se logre hacer algo tras este gran escándalo.

"Espero que el gobierno tome medidas y dé un ejemplo respecto a la decisión de poner en el cargo de comandante en jefe al señor Martínez", cerró.