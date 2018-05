Abogada detrás de fallo de la Suprema por sexo registral: El derecho a la identidad lo determina uno

La abogada Lorena Lorca de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile es la responsable del fallo de la Corte Suprema que autorizó el cambio de nombre y sexo registral para una persona trans sin requerir una intervención quirúrgica.

En La Prueba de ADN la académica analizó el dictamen asegurando que "el fallo de la Corte Suprema es maravilloso. Me tiene feliz" porque expresa que el Estado chileno "tiene una obligación sobre cómo debemos regularnos".

"El voto de mayoría de la Corte Suprema acoge el recurso de fondo, y tres de ellos en particular tienen un voto uniforme donde hacen ver que en este caso hay que aplicar los tratados internacionales de Derechos Humanos"

Para Lorca "hay un derecho inherente que todos tenemos: A la identidad, y eso lo determina uno, no un juez, no otros. No es opinable" y no hay estándares en materia de cuándo uno toma conciencia "de quién soy yo. Me la daré yo cuando a mí se me ocurra".