Abbott por Operación Huracán: "Está en duda la confianza de todo el sistema penal"

EL Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aseguró que es importante avanzar con rapidez en la investigación contra Carabineros por la supuesta fabricación de pruebas en la Operación Huracán y determinar qué ocurrió en la inteligencia de la policía uniformada.

"Acá está en juego la credibilidad de una institución relevante para el Estado y, por consiguiente, está en duda la confianza de todo el sistema penal", dijo en entrevista con La Tercera.

Por las instituciones implicadas en la polémica (Ministerio Público y Carabineros) el persecutor cree que es imposible que el sistema salga indemne tras la resolución judicial que dirima el conflicto.

"Se va a ver afectado el sistema o se está viendo ya afectado cuando como Ministerio Público hemos detectado información que se nos ha entregado y que, de acuerdo a las pericias que hemos hecho, han sido manipuladas. Esto nos ha llevado a tomar la decisión de no perseverar en una investigación. Eso es un hecho que afecta la credibilidad de las instituciones y afecta, también, al proceso y por eso va a ser muy importante el resultado de las investigaciones", agregó.

Pese al daño, Abbott afirmó que las irregularidades de la Operación Huracán es un problema de inteligencia y, por lo tanto, aquellas causas que carezcan de esa fuente de información no deberían verse afectadas.

"Esto no es extrapolable a otras causas que no tengan un inicio como la que tiene esta en particular que es en la liberación de información de Inteligencia. En ese caso no hubo control por parte del Ministerio Público del origen de prueba y cómo se obtuvo. Y cuando tratamos de saberlo, no hubo respuesta, pero el resto de las causas de esas zonas se originaron con evidencias dirigidas por la Fiscalía, en esas no hay dudas", dijo.