A dos años del estallido de Caval: Fiscalía prepara cierre del caso

Por Francisca Carvajal, ADN

"Un Negocio Caval" se titulaba el reportaje que un día como hoy, pero hace dos años publicó en su edición impresa la revista Que Pasa. Un día en que nadie imaginó los efectos políticos que tendría una investigación que se judicializó golpeando a lo más profundo de La Moneda y a la propia Presidenta Michelle Bachelet.

Un multimillonario negocio con terrenos en Machalí, un préstamo de 6 mil 500 millones de pesos tras una reunión con Andrónico Luksic y las actividades económicas de la nuera de la presidenta Natalia Compagnon culminaron en una indagatoria por delitos tributarios, cohecho y ventajas indebidas de síndico.





El abogado querellante, Mario Zumelzu, sostuvo que "los negocios de Caval no eran lícitos ni entre privados, eran negocios ilícitos, delictivos y que involucraban a funcionarios públicos".

"Ha quedado demostrado que estos negocios de Caval sí involucraban a la familia presidencial. De manera que esperamos un pronto cierre de esta investigación y una acusación (...) En esta arista difícilmente puedan haber penas efectivas", agregó.





Hoy, Natalia Compagnon cumple con la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual con intentos de suspenderla para hacer viajes familiares sin tener éxito.

En su última aparición ante la prensa, la nuera de la Presidenta lanzó sus dardos contra la Fiscalía acusando persecución por su posición e incluso contra el ministerio del Interior por el rol que tuvo el exministro Rodrigo Peñailillo con el estallido del caso.

Su abogado Antonio Garafulic cree que el Ministerio Público no cumplirá con los requisitos para comprobar el delito tributario que se le imputa y confía en que Natalia Compagnon será absuelta.

"Han sido dos años de arduo trabajo de todos los intervinientes, la fiscalía ya ha planteado en general los cargos que pretende llevar al Tribunal Oral en lo Penal (...) En el juicio oral la única posibilidad que hay es sentencia absolutoria o condenatoria, nosotros vamos por la absolutoria señalando que somos inocentes en los cargos que se nos han formulado", afirmó en ADN.





Pero quien también está en una situación compleja es el socio de Compagnon en Caval, Mauricio Valero, al que además se le imputa el delito de cohecho en la arista Saydex.

En su oportunidad, él aseguró que Bachelet "fue una víctima más" en todo este asunto y ha apuntado a la esposa de Sebastián Dávalos como quien sí estaba en conocimiento de todas las actividades de la sociedad.

Su abogado Ricardo Schomburgk apuesta a que el Ministerio Público no persevere, sobre todo, porque "lo único cierto respecto a lo presentado es que no se ha podido acreditar ningún hecho delictuvo, porque no existe ningún hecho delictivo".

"La fiscalía no tiene elementos de convicción suficiente para fundar una acusación por lo menos en contra de mi representado, por lo que creo que la fiscalía tratara de prolongar la investigación, más que nada para justificar lo que to creo que una acusación será una decisión de no perseverar", aseguró a este medio.

Este próximo 17 de marzo habrá una audiencia ante el Tribunal de Garantía de Rancagua conde se discutirá el cierre de investigación donde el sindico de quiebras Hermann Chadwick pedirá nuevas diligencias por lo tanto una ampliación del plazo.

Ese mismo día, pero en la arista de estafa iniciada por el empresario Gonzalo Vial Concha, la defensa de Compagnon pedirá que el tribunal se declare incompetente en la querella por plagio presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de Cochilco.