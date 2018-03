62 haitianos están varados en el Aeropuerto de Santiago desde el 2 de marzo

Nuevos antecedentes se suman con respecto a la decisión de la Aerolínea LAW de suspender la ruta de vuelos Chile-Haití, ya que 62 ciudadanos del país centroamericano están desde el viernes 2 de marzo varados en el Aeropuerto de Santiago, sin acceso a duchas ni a su equipaje para cambiarse de ropa o dinero.



De acuerdo a Publimetro, los viajeros no fueron admitidos para ingresar y deberán retornar a su origen, aunque no han tenido mayor información al respecto.



Con respecto a los involucrados, 18 son mujeres, mientras que no hay menores entre ellos. Durante estos días, han recibido ayuda de diversas agrupaciones en itemes como alimentación o descanso.



En la Policía de Investigaciones, comentaron que el ingreso fue impedido luego de que "se comprobara el porte de documentación fraudulenta relativa a sus reservaciones hoteleras", lo que responde a un procedimiento normal cuando una persona no cumple con los requisitos de acuerdo a la ley migratoria.



Por otra parte, la aerolínea involucrada, LAW, informó que los pasajeros serán retornados en un vuelo de este lunes a las 23:00 horas.