$470 millones costó la gira presidencial de Sebastián Piñera por Europa

Un total de $471 millones gastó el Gobierno en la gira presidencial realizada por Sebastián Piñera a cuatro países europeos (entre el 5 y 15 de octubre de 2018), cuya delegación fue de 46 personas, incluyendo al propio Mandatario y su esposa, Cecilia Morel.

El total de asistentes por Francia, España, Alemania y Bélgica se dividía entre invitados políticos, empresarios, además de una comitiva oficial, otra de apoyo y una de seguridad.

Según consigna La Tercera, gracias a datos obtenidos vía Ley de Transparencia, en el viaje se gastaron más de $47 millones por día.



Prensa Presidencia

VIÁTICOS

Parte de esta cifra estuvo destinada al pago de viáticos para los funcionarios que integran las comitivas oficiales de Piñera, como también los de los 12 parlamentarios que viajaron junto al Jefe de Estado: los senadores Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), José García (RN), Juan Pablo Letelier (PS), Víctor Pérez (UDI) y Jorge Pizarro (DC); y los diputados Pepe Auth (Ind.), Sofía Cid (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Issa Kort (UDI), Joanna Pérez (DC) y Leopoldo Pérez (RN).

El monto total por todos los parlamentarios ascendió a $14.079.024, dividido en $ 8,5 millones para los diputados y $ 5,5 millones para los senadores.



Agencia Uno

ALOJAMIENTO

Respecto al alojamiento, el citado medio señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó los antecedentes respecto a los gastos en que incurrieron las embajadas de Chile en los respectivos países visitados, lo que está contenido en fondos asignados para estos fines.

La embajada de España desembolsó US$ 64.372 (cerca de $ 43 millones) y la de FranciaUS$ 90.137 ($ 40 millones). Por su parte, la embajada de Alemania (dos ciudades) efectuó un gasto de US$ 166.000 ($ 112 millones), y la de Bélgica US$ 45.000 ($ 30 millones).

AVIÓN PRESIDENCIAL

Finalmente, la Fuerza Aérea detalló los gastos procedentes del uso del avión presidencial, equivalente al manejo, catering, combustible y lubricantes.

En cuanto al manejo, detalla La Tercera, el gasto ascendió a US$ 72.539, es decir, $48.601.345, por catering, en tanto, se gastaron US$ 27.249, equivalente a $ 18.257.292, mientras que en combustible y lubricantes se gastó US$ 127.992, es decir, $85.754.653.