Vocero de Bachelet en la ONU: 'No es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela'

El vocero de la alta comisionada para los derechos humanos de ONU reiteró que no existen las condiciones para que Michelle Bachelet realice una visita productiva a Venezuela.

"No es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela, como han escrito algunos medios. No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede hacer algo", dijo Rupert Colville en entrevista con El Mercurio.

"No podemos simplemente aparecer. Normalmente tenemos una visita preliminar de un equipo y debemos tener garantías de que ella pudiese hacer todo lo que desea hacer. Ciertamente, no pasará en el futuro inmediato", agregó.

"Hemos planteado varios requisitos para enviar un equipo a Venezuela en los últimos años, pero ellos no fueron aceptados. Hicimos nuestro reporte, obtenemos información, recibimos acusaciones, tratamos de verificarlas, tenemos una metodología estricta. No tomamos rumores, chequeamos todo y lo hacemos en muchos países donde no tenemos presencia, como en Siria, por ejemplo", sumó.

Además, Colville recordó que Venezuela no es el único tema que requiere a atención de Bachelet. "Hay temas en Guatemala y Nicaragua, al igual que en algunos lugares de África, Asia y Europa".