Víctima de La Manada: "Gracias por no dejarme estar sola, por creerme, hermanas"

Medios españoles publicaron una carta atribuida a la víctima de La Manada, que tenía 18 años cuando fue violada por cinco hombres en los San Fermines de 2016. En la misiva, agradece las muestras de apoyo e insta a todas las víctimas de violencia sexual a denunciar.

"Contadlo. Hacedlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”, dijo la joven en el texto.

La mujer explicó que su intención no era contar su versión de los hechos, sancionados por la justicia como abuso sexual y no violación, sino dar las gracias "a toda la gente que, sin conocerme, tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme estar sola, por creerme, hermanas”. "Gracias por todo", recalcó.

"También quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado en este camino. Ojalá nunca os hubiera conocido, pero la vida es así y te trae a las mejores personas en los peores momentos y eso es por algo. Ojalá nunca te hubiera conocida, amiga, de verdad. Pero gracias a esto tengo una persona imprescindible en mi vida. Compañera de batalla, que sé que nunca voy a olvidar", agregó.

La víctima pidió tomar más conciencia sobre los efectos de la violencia sexual: “Igual que estamos mentalizados y no bromeamos con enfermedades, no podemos bromear con una violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo. Por favor, solo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto, pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado, pensadlo".





El documento fue leído por partes por la presentadora Ana Rosa Quintana, durante la emisión de programa de este miércoles.

La carta se conoce días después de que la Audiencia Provincial de Navarra decretara la libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros, de los cinco miembros de La Manada, que permanecían en prisión tras haber sido condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente y en grupo de una joven en los Sanfermines de 2016.

Los magistrados consideraron que no se daban las circunstancias de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, mientras el proceso llega a sus últimas instancias de apelación.