Venezuela ordenó el arresto de ejecutivos del mayor banco privado

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció la detención de 11 directivos de Banesco, el principal banco privado de ese país. Se les acusa de favorecer "por acción u omisión" una red de transacciones cambiarias ilegales en la frontera con Colombia, que promueve el dólar del mercado negro. La entidad es propiedad de Juan Carlos Escotet, venezolano hijo de españoles.

El fiscal general precisó que las operaciones forman parte del "ataque sistemático a la moneda nacional", llevado adelante por "mafias económicas", en las que se realizan gestiones clandestinas para extraer de circulación el papel moneda del país. Saab dijo que son acusados e investigados "por incumplimiento en sus funciones". En total hay 134 personas detenidas y otras 394 tienen órdenes de aprehensión.

Los gerentes integran la plana mayor: Oscar Doval, presidente ejecutivo; Marco Ortega, consultor jurídico; Jesús Irausquín, vicepresidente; Teresa Di Prisco Pascale, oficial de cumplimiento; Liz Sánchez, directora; Carmen Lorenzo, oficial de cumplimiento; Carlos Lorenzo, vicepresidente; Pedro Pernía, vicepresidente; Belinda Payares, vicepresidente; Davis Romero, gerente; y Cosme Betancourt, gerente.

La Fiscalía General no acusa a estas personas de orquestar los grupos, sino de no cumplir con su deber. La vicepresidencia de Venezuela emitió un comunicado que señala que estas personas "omitieron una serie de irregularidades que no fueron notificadas a la Superintendencia de Depósitos Bancarios (Sudeban)".