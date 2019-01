Venezuela: Guaidó designó representantes diplomáticos para los países que lo reconocieron

View this post on Instagram

Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Me quebré desde que iba entrando. Y tendré que volver muchas veces, las necesarias para ver de cerca las atrocidades que ocurren en Venezuela, y en cualquier lugar donde impera la maldad! Eso puede tener mil nombres: autoritarismo, dictadura, abusos, etc...pero todos están llenos de maldad. De egos patológicos. En otra de las veces que vuelva a ese museo podré quedarme más tiempo frente a los horrores, en algunos sectores avancé rápido porque no pude seguir viendo lo que ocurre en mi país, hoy NO PUDE ver el sector que recopila el dolor de los niños en dictadura. Apenas tengo 1 mes en Chile, aún tengo muy reciente la crueldad de los que gobiernan en mi patria. Debo cuidar mi salud mental. Mañana trabajo, y no quiero ir tan triste. Para ser productivo hay que estar en forma espiritualmente. Y aquí necesito ser productiva. Poco a poco podré mirar de frente más tiempo EL HORROR. Foto de @lila.003