Venezuela en la ONU: Necesitamos denunciar que existe una conspiración internacional

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, que el intento de alzamiento "una vez más demuestra que su gobierno es el verdadero y único garante fundamental de la paz de Venezuela, y del orden legítimo constitucional de nuestra nación. Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a una intervención militar e imponer un gobierno títere, en nuestro país fracasó".

El representante del ejecutivo de Nicolás Maduro ante la ONU hizo un llamado a la solidaridad internacional y recalcó que "la absoluta mayoría de nuestro pueblo quiere vivir en paz y con el ejercicio pleno de su soberanía", agregando que "tras el aislamiento del hecho de esta mañana, el país se encuentra en perfecta normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la paz de nuestro pueblo".

Moncada aseguró sobre Leopoldo López y Juan Guaidó que "se demostró hoy que no gobiernan nada" y que "no pueden pretender que sean reconocidos por el mundo como algo. Son un instrumento de saqueo de las riquezas de Venezuela, de promoción de la guerra como fue en Irak, Libia o en Siria. Y que en Venezuela esta élite sicótica, que no tiene otro nombre, guerrerista, codiciosa, llena de odio, está usando todos los medios informacionales, diplomáticos, económicos y ahora también militares".

El embajador se refirió al fracaso del alzamiento y dijo que "uno de los líderes del golpe, Leopoldo López, aparentemente pidió asilo en la embajada de Chile en Caracas, que apoya el golpe, y hay varios criminales escondidos ahí también. 25 de los soldados de bajo rango que participaron en la conspiración de esta mañana, dónde pidieron asilo, en la embajada de Brasil y el señor (Jair) Bolsonaro les está otorgando protección. Lo que quiero es que se vea es cómo usan los canales diplomáticos para conspirar".