Unión Europea ofrece dos opciones para la prórroga del Brexit: el 12 de abril o el 22 de mayo

Dos opciones para el gobierno de Theresa May. Los países integrantes de la Unión Europea acordaron las alternativas sobre la prórroga solicitada por el Reino Unido para el Brexit, que actualmente está prevista para el viernes 29 de marzo. Todo dependerá de lo que decida el parlamento británico sobre el pacto de acuerdo de la salida, lo que implica una diferencia de más de un mes entre una opción u otra.

Si los parlamentarios rechazan el texto -la alternativa más posible- la fecha límite del Brexit se moverá al viernes 12 de abril. Si los integrantes de la Cámara de los Comunes da luz verde al documento que promueve la líder del Partido Conservador, el día decisivo será el miércoles 22 de mayo. Una tercera opción es que el Reino Unido decida participar en las elecciones europeas y eso generaría una prórroga aún mayor.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, entregó la oferta a la primera ministra británica que esperaba en otra sala del edificio. El titular del organismo recalcó que "no es la solución definitiva pero facilita la vida para ambas partes". El dirigente polaco cerró la conferencia con una broma sobre el lugar que debería reservarse a los partidarios del Brexit: "Según el Papa el infierno está vacío, así que hay espacio".

Informa El País que la doble alternativa presiona a la líder "Tory", además de elevar el riesgo de un Brexit complejo a mediados de abril. La fórmula acorrala a May y fuerza una decisión de Londres en un plazo más breve de lo previsto. Y el plazo para que decidan procede de la legislación local, ya que el 12 de abril es la fecha límite según la normativa británica, para convocar las elecciones al parlamento europeo.

El resultado no asume la solicitud de la primera ministra, que buscaba una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. May debió contestar preguntas de los 27 presidentes de gobierno de la UE. "Ya no buscamos una puerta de salida, sino una salida de emergencia", dijo el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. La ausencia de garantías sobre su éxito en Westminster agravar la desconfianza.

En paralelo el parlamento británico evalúa alternativas que van desde una salida sin acuerdo de la Unión Europea y hasta la realización de un nuevo referéndum. Incluso Theresa May envió una carta a los diputados advirtiendo que podría no presentar por tercera vez el texto al Parlamento si no cuenta con suficiente apoyo para aprobarlo. El momento de la verdad tiene fecha para los "Torys".