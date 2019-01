Una mujer que lleva diez años en estado vegetal dio a luz en Estados Unidos

Una investigación criminal abrió la policía para indagar sobre el abuso sexual que sufrió una mujer que lleva casi diez años en estado vegetativo y que dio a luz en una clínica privada en Phoenix (Arizona) el 29 de diciembre. "Por lo que me han dicho, (la paciente) estaba gimiendo y no sabían lo que le ocurría. Nadie del personal estaba al corriente de que estaba embarazada hasta que prácticamente empezó a dar a luz", dijo una fuente no identificada a la cadena KPHO-TV, afiliada a la CBS.

La mujer estuvo a punto de morir ahogada y recibía atención en la habitación de la clínica Hacienda HealthCare. El departamento de salud de Arizona inició una inspección de las condiciones en que se encuentran los pacientes del centro que cuenta con 74 camas, propiedad de una empresa que se define como "proveedor líder de servicios de salud especializados para niños y jóvenes médicamente frágiles o enfermos crónicos, así como aquellos con discapacidades intelectuales y de desarrollo".

El consejero delegado de la clínica desde hace 28 años, Bill Timmons, renunció. La compañía emitió una declaración firmada por su vicepresidente ejecutivo, Gary Orman, asegurando que "no aceptaremos nada más que una explicación completa de esta situación absolutamente horripilante", agregando que "haremos lo que podamos para asegurar la seguridad de cada uno de nuestros pacientes y empleados".

Informa El País que no es la primera queja sobre las condiciones de la clínica. En 2013 los servicios del departamento de salud de Arizona descubrieron que un empleado trataba de manera inadecuada a algunos pacientes, realizando incluso comentarios sexualmente explícitos. En 2017 publicaron un informe en el que se denunciaba la inadecuada privacidad con que se trataba a los pacientes cuando estaban desnudos o se les duchaba.