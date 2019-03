Un juez federal ordena poner en libertad a Michel Temer

El juez federal Antonio Ivan Athié ordena que sea puesto en libertad el expresidente brasilero Michel Temer, quien fue detenido en São Paulo por su eventual implicancia en el caso Lava Jato y acusado de liderar una organización criminal que recibió sobornos durante 40 años a cambio de contratos públicos. El arresto se produjo tres meses después de que entregara el cargo al ultraderechista Jair Bolsonaro y perdiera la inmunidad.

El magistrado del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región tomó la medida aunque él mismo había convocado para el miércoles el análisis del hábeas corpus presentada por los abogados del exgobrnante. También decidió la excarcelación del exministro Wellington Moreira Franco, quien fue arrestado junto a otras seis personas. Temer permanecía detenido en la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro.

Athié aseguró que "aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, que estarían ocultando pruebas u obstaculizando (...) No estoy contra la llamada Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción".

El pasado jueves un magistrado ordenó la detención de Michel Temer por encabezar "una organización criminal" que desvió unos 450 millones de euros destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro. Informa El País que según el texto el expresidente aumentó presupuestos de obras, blanqueó dinero e incluso tenía un departamento de contrainteligencia para obstaculizar las pesquisas.