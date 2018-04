Un expolicía es sospechoso de decenas de violaciones y asesinatos en Estados Unidos

Entraba a las casas mientras sus víctimas dormían y las despertaba con una linterna sobre la cara, un cuchillo y amenaza de muerte. Las maniataba y si había alguien en la habitación, también lo ataba. Después, arrasaba la casa y violaba a la mujer. Es la descripción que hace el FBI de los crímenes del hombre que efectuó 45 violaciones y 12 asesinatos entre 1976 y 1986. La policía de Sacramento asegura que lo capturó.

El sospechoso es Joseph James DeAngelo, quien fue detenido en Citrus Heights. Tiene 72 años y una fuente policial aseguró a The Sacramento Bee que se trata del violador conocido como East Area Rapist, Golden State Killer y The Original Night Stalker. DeAngelo es un expolicía. Una vocera de la fiscalía confirmó a The New York Times que hubo un "importante avance", aunque no se dio como oficial la información.

Una víctima, Jane Carson-Sandler, aseguró a The Island Packet que investigadores la contactaron. "Estoy superada por la alegría. He estado llorando", dijo. Ella fue la quinta víctima del Golden State Killer: El 5 de octubre de 1976 se despertó con un cuchillo en el pecho y una orden: "Cállate o te mato". Su hijo de tres años estaba junto a ella. El sujeto la ató y pudo oír cómo llevaba a su hijo a otra habitación. Luego la violó.





Las violaciones comenzaron en 1976 en los suburbios de Sacramento. En 1978 una pareja fue asesinada a tiros cuando paseaba a su perro. Los crímenes cesaron en mayo de 1986, cuando una joven de 18 años fue violada y asesinada al sur de California. Los casos fueron conectados gracias al ADN. La periodista Michelle McNamara publicó el libro "I’ll be gone in the dark", con su investigación sobre el caso.

McNamara falleció en 2016 a la edad de 46 años. Era la esposa del cómico Patton Oswalt. "Creo que lo has atrapado, Michelle", tuiteó Oswalt tras conocerse la noticia. En 2016, el FBI hizo un último intento de reactivar el caso y buscar pistas nuevas, publicando toda la información disponible hasta el momento y ofreciendo una recompensa de 50.000 dólares por cualquier pista que permitiera la captura.

"La respuesta siempre estuvo en el ADN y siempre estuvo aquí, en Sacramento", dijo la fiscal del condado, Anne Marie Schubert, quien confirmó que DeAngelo había sido policía entre 1971 y 1979. Es decir, sus primeros crímenes los cometió siendo agente activo en Auburn (California). El sospechoso tiene tres hijos mayores de edad.