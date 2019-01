Un coche bomba en Bogotá deja al menos diez muertos y más de 50 heridos

La explosión de un coche bomba en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá dejó al menos diez muertos y más de 50 heridos. El atentado se produjo en el interior de la escuela de cadetes. Las autoridades investigan la autoría de este ataque, que hasta el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.

"Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán, dijo el presidente Iván Duque, quien se reunió en la zona con la vicepresidenta, el ministro de defensa, el procurador y los altos mandos policiales.

"Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad", agregó el mandatario. El autor material fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó a la escuela a las 9.30 horas a bordo de una camioneta Nissan Patrol.

La versión difundida por Caracol Radio y Radio W establece que "la camioneta llegó a la Escuela General Santander, llegó a la guardia, estacionó para ingresar y mientras hacían el registro el perro detectó el explosivo. Apenas se ve descubierto, el tipo arrancó con la camioneta, la pasó por encima del policía de la guardia, lo mató. Los otros tres policías arrancaron detrás de él y él se chocó contra el alojamiento y explotó la camioneta".