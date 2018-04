Trump y uso de misiles en Siria: "Puede ser pronto o para nada pronto"

Donald Trump, en un mensaje de Twitter, amenazó con lanzar con misiles en Siria y advirtió a Rusia que debía estar preparada. Ahora, dejó en duda cuándo será la intervención militar.

"Rusia promete derribar todos los misiles que se disparen contra Siria. ¡Prepárate, Rusia, porque llegarán, lindos, nuevos e 'inteligentes'! ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!", escribió el Presidente de Estados Unidos.

Este jueves, en nuevo texto en la red social, Trump, ante la polémica generada por sus palabras, afirmó que nunca dijo cuándo sería el ataque.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”