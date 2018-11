Trump y Putin descartan reunirse en París

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirán en París el próximo 11 de noviembre, pero aprovecharán la celebración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial para “ponerse de acuerdo sobre su próximo encuentro”, informó el Kremlin.

"A París acudirán muchos jefes de Estado y gobierno que tendrán una agenda muy apretada, con muchos actos oficiales y protocolarios", dijo a medios locales el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Trump anunció que "probablemente" no se verá con su homólogo ruso este fin de semana en París, y que el previsto encuentro entre ambos tendrá lugar en la cumbre del G20 en Argentina a finales de mes.

"Aún no hemos cerrado nada. No estoy seguro de que vayamos a tener un encuentro en París. Probablemente no", dijo Trump en declaraciones a los periodistas.